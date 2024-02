Xbox Game Pass: Dieses eine Spiel ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der letzte Tag im Februar 2024 beschert Xbox Game Pass-Abonnenten noch einmal ein Spiel im Abo. Heute gibt es das Open World Sandbox-Spiel Space Engineers. Das Spiel kann entweder im Einzel- oder im Mehrspieler-Modus gespielt werden.

Es unterstützt dazu Maus & Tastatur an der Konsole, Xbox Play Anywhere und einen Co-op Modus. Reinschauen lohnt sich also!

Xbox Game Pass – Februar 2024

29. Februar 2024 – Space Engineers (Cloud, Konsole und PC)

Zum aktuellen Zeitpunkt (sechs Uhr in der Früh) ist Space Engineers bislang nicht verfügbar. Dies wird sich aber heute im Laufe des Tages noch ändern.