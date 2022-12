Xbox Game Pass: High on Life ist die Nummer 1 des Jahres 2022

Wie wir bereits berichtet haben, führt High on Life die Xbox Live Top-Listen der meistgespielten Spiele im Xbox Game Pass an.

Microsoft hat nun offiziell bekannt gegeben, dass High on Life der erfolgreichste Titel im Xbox Game Pass ist. High on Life ist somit die größte Veröffentlichung im Xbox Game Pass Jahr 2022 und der größte 3rd Party Game Pass Launch aller Zeiten.

Doch damit nicht genug, denn High on Life ist auch der erfolgreichste Einzelspieler-Launch im Xbox Game Pass aller Zeiten.

„High On Life ist ein unglaublich einzigartiger Titel, auf den wir uns schon lange gefreut haben“, sagt Matt Percy, General Manager of Content Planning bei Xbox. „Es ist fantastisch zu sehen, dass sich so viele Game Pass-Mitglieder zum Start in das Spiel stürzen, um die Geschichte von Squanch noch vor den Feiertagen selbst zu erleben.“