Xbox Game Pass: Überraschende Ankündigungen für das Abo

Der Xbox Game Pass kann immer eine Überraschung bereithalten, vielleicht sogar auch zwei. Xbox Game Pass-Abonnenten dürfen sich jedenfalls einmal mehr auf neue Spiele freuen!

Wie offiziell bekannt gegeben wurde, erscheinen SteamWorld Heist II und Little Kitty, Big City direkt zur Veröffentlichung im Abonnement.

SteamWorld Heist II erscheint am 8. August, während das Abenteuer Little Kitty, Big City schon am 9. Mai für Aufsehen sorgen will. Die beiden Trailer zu den Spielen könnt ihr euch hier anschauen:

Schließt euch Captain Leeway und seiner zusammengewürfelten Mannschaft an, um die rätselhafte Bedrohung der Großen See aufzudecken. Rüstet eure Mannschaft aus und rüstet sie auf für rundenbasierte Schießereien voller Querschläger-Action, und nehmt an Echtzeit-Seekämpfen teil.

Macht euch bereit zum Zielen, Verschwören und Plündern in diesem wahnsinnigen Steambot-Abenteuer!

Ihr seid ein kleines Kätzchen, das sich in der großen Stadt verirrt hat! Werdet ihr euren Weg nach Hause finden? Oder macht es euch zu viel Spaß, unterwegs zu sein?

Nach Hause zu kommen, ist natürlich eure oberste Priorität. Offensichtlich. Nun, es ist eine eurer Prioritäten. Vielleicht eher eine Leitlinie… Es steht auf jeden Fall irgendwo auf eurer To-Do-Liste! Aber zuerst? Erkundung!

Das Spiel erscheint am 9. Mai 2024 für Xbox Series X|S, Windows PC und mit Xbox Game Pass für Konsole und PC.