Xbox Game Studios: Horizon: Forbidden West Designer verpflichtet

Andrew (Andy) Walsh ist jetzt bei den Xbox Game Studios. Genauer gesagt ist er bei Playground Games und arbeitet an dem neuen Fable 4 Spiel. Andy war vorher bei Sony mit Guerrilla Games für Horizon: Forbidden West, Horizon Call of the Mountain und weiteren Spielen bei Ubisoft wie Watch Dogs: Legion, The Division und einiges mehr verantwortlich. Dort hatte er in der Regel die Rolle des Schriftstellers, Regisseurs und Narrative Designers inne.

Andrew gabt bekannt: „Albion hat also wieder einmal gewunken. Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass ich die Chance hatte, dem wunderbaren Team Playground beizutreten, das an dem neuen Fable!“

Andrew Walsh schließt sich somit den Xbox Game Studios an und wird vorerst bei Playground Games die Entwicklung von Fable 4 unterstützen. Das Spiel soll übrigens großartig aussehen, wie Phil Spencer berichtet.