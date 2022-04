Xbox Game Studios: Indie Studio berichtet über Erfahrungen im Game Camp

Ghost Garden Games ist ein unabhängiges Entwicklerstudio, das im Jahr 2020 am Xbox Games Studio Game Camp teilgenommen hat. Das Studio teilte jetzt in einem Beitrag auf Xbox Wire die gesammelten Erfahrungen und erzählt ein wenig über die eigene Geschichte und zukünftige Pläne.

Game Camp ist eine von den Xbox Game Studios ins Leben gerufene Veranstaltung, auf der sich Spielentwickler oder solche, die es noch werden wollen, treffen können, um zu lernen und sich auszutauschen.

Ghost Garden Games ist ein Studio, das im Kern aus Highschool-Freundinnen besteht und sich seit 2015 mit dem Thema Videospielentwicklung auseinandersetzt. Damals entschied man sich 2020 dazu am Game Camp teilzunehmen, damit man aus dem Erfahrungsschatz der Xbox Games Studios schöpfen und Verbindungen zu anderen Entwicklern aufbauen kann. Während dieses Events wurde das Studio dann offiziell gegründet.

Ghost Garden Games hat seit der Team-Gründung 2015 eine Vision namens Echo vor Augen. Echo soll ein Spiel werden, indem der Spieler eine Schallwelle spielt, die von einer Lichtkugel namens Hue begleitet wird. Die Mitglieder des Studios sind besonders an interaktiven Geschichten interessiert, so kamen bis jetzt einige kleine Point-and-Click-Adventures und narrative Singleplayer zustande.

Der Plan für die Zukunft ist einige der Mechaniken und Spielideen, die Ghost Garden Games für Echo hat in andere Spiele einzubauen. So sollen diese Ideen getestet und dann in Echo perfektioniert werden, um die Vision zu verwirklichen, welche die Entwickler schon so lange leidenschaftlich verfolgen.

Ihr derzeitiges Projekt trägt den Titel Headspace und ist ein lokales Mehrspieler Spiel, indem es darum geht, dass die beiden Spieler jeweils eine Gehirnhälfte abbilden und versuchen durch Teamarbeit ein Verbrechen im Körper aufzuklären.

Seit dem Game Camp 2020 sieht sich das Studio als deutlich organisierter und bodenständiger und weiß nun endlich, worauf es bei der Spielentwicklung ankommt.

Die Entwicklerinnen und Entwickler bei Ghost Garden Games werden dabei von einigen Mitgliedern der Xbox Games Studios unterstützt, z.B. Erin Ali, leitende Produzentin bei Turn 10 Studios, um nur eine zu nennen.

Beim Game Camp sind viele erfahrenen Entwickler anwesend, die eine Mentoren-Rolle anbieten und so kleineren Studios oder Teams helfen wollen, sich in der Welt der Videospielentwicklung zurechtzufinden.

Ghost Garden Games wird am Game Camp 2022 wieder teilnehmen, um noch mehr zu lernen und weitere Verbindungen zu knüpfen. Die Resultate werden wir dann hoffentlich bald selbst erleben können.