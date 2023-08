Xbox Insider: Koppeln von Geräten vereinfacht

Autor:, in / Xbox Insider

Neben einigen Bugfixes fügt Microsoft seiner Alpha Skip-Ahead-Version für das Xbox Insider-Programm eine neue Möglichkeit hinzu, wie ihr eure Geräte in Zukunft noch bequemer mit eurer Konsole verbinden könnt.

Dazu braucht ihr in Zukunft nicht mehr aufzustehen, um den Verbindungsschalter an eurer Konsole zum Koppeln zu betätigen. Ihr müsst nur noch die Xbox Zubehör-App öffnen, in der ihr dann den Punkt „Geräte verbinden“ findet. Damit ist das „lästige Aufstehen“ von der Couch beim Koppeln von neuen Controllern und Headsets für immer Geschichte.

Neben der praktischen Komfortfunktion finden sich auch viele Verbesserungen und Bugfixes in der ausführlichen Auflistung der Inhalte des Updates 2308.230802-2200. Das Keyboard Button Mapping für Xbox Controller, haben wir euch bereits vorgestellt.