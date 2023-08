Xbox Insider: Xbox Game Pass Core Testphase startet

Im September wird das langjährige Xbox LIVE Gold durch die Xbox Game Pass Core Mitgliedschaft abgelöst. Die Weiterentwicklung von Gold umfasst 4 Mitgliedschaftsstufen, mit denen Spielern der Zugang zum fortschrittlichen Multiplayer-Netzwerk von Xbox gewährt wird.

Doch bevor die Änderung am 14. September offiziell in Kraft tritt, können Xbox Insider in den Ringen Alpha- und Alpha Skip-Ahead das neue Xbox Game Pass Core testen und dabei helfen, dass es problemlos in wenigen Wochen an den Start gehen kann.

Insbesondere der Katalog mit 25 Spielen in Xbox Game Pass Core soll getestet werden, weshalb Insider ab dieser Woche mit Psychonauts 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, State of Decay 2 und Doom Eternal Zugriff auf eine Auswahl in ihrer neuen Core-Bibliothek haben werden.

In diesem Zuge wird zudem das aktuelle Branding von Xbox Live Gold auf Game Pass Core geändert.

Das Xbox Team bittet euch dazu folgendes zu beachten:

Die Änderungen werden im Laufe des Monats eingeführt. Einige Bereiche werden vor anderen aktualisiert – an einigen Stellen wird „Xbox Live Gold“ stehen, an anderen „Game Pass Core“. Das ist zu erwarten, aber bitte gebt dem Team trotzdem Feedback über „Problem melden“, wenn ihr feststellt, dass Xbox Live Gold angezeigt wird, um ihnen zu helfen, etwas zu finden, das sie übersehen haben.

Ihr könnt weiterhin auf alle Xbox One-Spiele zugreifen, die ihr zuvor über Games with Gold in Meine Spiele und Apps eingelöst habt, wenn ihr weiterhin Game Pass Core- oder Game Pass Ultimate-Mitglied seid.

Unabhängig vom Abonnementstatus bleiben alle Xbox 360 Titel, die ihr in der Vergangenheit über Games with Gold eingelöst habt, in eurer Bibliothek erhalten.