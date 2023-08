Xbox Insider: Streaming to Discord bald für alle verfügbar

Im September 2022 führte Discord bereits die Voice-Chat-Funktion für die Xbox ein. Damit verfolgte Discord das Ziel, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich plattformübergreifend verbinden zu können. Die Integration ermöglichte es den Spielern, ihr Discord- und ihr Xbox-Konto miteinander zu verbinden und mit ihren Freunden auf Discord per Voice zu sprechen.

Heute stellt Discord eine neue Funktion vor, mit der Xbox Series X|S- oder Xbox One-Spiele direkt auf Discord-Servern oder in Direct Message-Anrufen zu streamen. Xbox Streaming to Discord ist eine der am häufigsten gewünschten Discord-Funktionen und wird am 2. August zunächst für Xbox Insider und später für alle Nutzer verfügbar sein.

Mit diesem Update können Nutzer ein Spiel, das sie gerade spielen, schnell und einfach mit ihren Freunden streamen, egal ob sie auf dem Desktop oder unterwegs mit dem Handy dabei sind. Nitro-Abonnenten können auch die Streaming-Vorteile ihres Abonnements nutzen und in HD-Qualität mit bis zu 1080p und erhöhter Framerate auf Discord streamen.

„Streaming zu Discord wird zuerst für Xbox Insider eingeführt und ist dann bald für alle verfügbar. Das Beste daran? Wir sind noch lange nicht fertig und werden im Laufe des Jahres weitere Neuigkeiten mit unseren Freundinnen und Freunden bei Xbox teilen können.“ „Die Teams von Xbox und Discord sind begeistert vom nativen Game-Streaming auf Discord, und wir hoffen, du bist es auch – und wir sind genauso gespannt darauf zu sehen, was die Zukunft für Xbox und Discord bringt.“