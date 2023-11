Xbox Insider: Programm wird vom Schmutz befreit

Microsoft hat bekannt gegeben, dass das Xbox Insider-Programm überarbeitet wird. Dabei soll einmal komplett durchgewischt und alter Ballast entfernt werden. Somit will das Team in Zukunft noch schneller auf das Feedback der Fans eingehen.

„In der nahen Zukunft werden wir uns vor allem darauf konzentrieren, die Grundlagen zu bereinigen und die Weichen für alles zu stellen, was in unserer Pipeline ist. Wir haben hinter den Kulissen gearbeitet, um ein paar Spinnweben zu entfernen, ein paar Knochen aus dem Weg zu räumen und das (vollständig digitale) Hamsterrad wieder in Gang zu bringen. Für Xbox Insider bedeutet das, dass ihr euch darauf einstellen solltet, dass die aktuellen sozialen Kanäle ein wenig überarbeitet werden. Design, Inhalt, Häufigkeit der Beiträge usw. könnten sich ändern, während wir uns um alles kümmern. Aber ihr könnt sicher sein, dass wir mit diesen Änderungen in erster Linie das Ziel verfolgen, unsere Community besser einzubinden, ihr zuzuhören und sie zu fördern.“