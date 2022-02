Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 09/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Conan Chop Chop – 01. März 2022

Conan Chop Chop für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Little Orpheus – 01. März 2022

Little Orpheus im Microsoft Store kaufen.

Shadow Warrior 3 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. März 2022

Shadow Warrior 3 für 49,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

FAR: Changing Tides (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. März 2022

FAR: Changing Tides für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 19,99 Euro.

ELEX II (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. März 2022

ELEX II für reduzierte 53,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet das Spiel 59,99 Euro.

35MM (Optimiert für Xbox One X) – 02. März 2022

35MM für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis lautet 9,99 Euro.

Farm Manager 2022 – 03. März 2022

Farm Manager 2022 im Microsoft Store kaufen.

Music Racer: Ultimate (Optimiert für Xbox One X) – 04. März 2022

Music Racer: Ultimate für reduzierte 5,59 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 6,99 Euro.

One Gun Guy (Optimiert für Xbox Series X|S) – 02. März 2022

One Gun Guy im Microsoft Store kaufen.

A Musical Story (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. März 2022

A Musical Story für reduzierte 13,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär werden 14,99 Euro fällig.

Gunborg: Dark Matters – 04. März 2022

Gunborg: Dark Matters für reduzierte 13,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet das Spiel euch 14,99 Euro.

Legend of Ixtona (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. März 2022

Legend of Ixtona für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Ryans Rettungstrupp (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. März 2022

Ryans Rettungstrupp für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

What Lies in the Multiverse – 04. März 2022

What Lies in the Multiverse im Microsoft Store kaufen.