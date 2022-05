Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 22/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Gravitar: Recharged (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Juni 2022

Gravitar: Recharged für 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Janitor Bleeds – 01. Juni 2022

Janitor Bleeds für 12,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Pinku Kult: Hex Mortis – 01. Juni 2022

Pinku Kult: Hex Mortis im Microsoft Store kaufen.

Silt (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Juni 2022

Silt im Microsoft Store kaufen.

Word Wheel by POWGI (Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. Juni 2022

Word Wheel by POWGI im Microsoft Store kaufen.

Souldiers (Optimiert für Xbox Series X|S) – 02. Juni 2022

Souldiers im Microsoft Store kaufen.

Surface Rush (Optimiert für Xbox Series X|S) – 02. Juni 2022

Surface Rush für reduzierte 4,24 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 4,99 Euro)

QUByte Classics – Jim Power: The Lost Dimension Collection by Piko – 02. Juni 2022

QUByte Classics – Jim Power: The Lost Dimension Collection by Piko im Microsoft Store kaufen.

EleMetals: Death Metal Death Match – 03. Juni 2022

EleMetals: Death Metal Death Match im Microsoft Store kaufen.

Red Siren: Space Defense Match – 03. Juni 2022

Red Siren: Space Defense Match im Microsoft Store kaufen.

Super Perils of Baking – 03. Juni 2022

Super Perils of Baking für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

TEN – Ten Rooms, Ten Seconds (Optimiert für Xbox Series X|S) – 03. Juni 2022

TEN – Ten Rooms, Ten Seconds im Microsoft Store kaufen.

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – 03. Juni 2022

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy für reduzierte 22,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 24,99 Euro)