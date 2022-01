Xbox Series X: Gears of War könnte Master Chief Collection-Behandlung bekommen laut Gerücht

Microsoft könnte der Gears of War-Reihe dieselbe Behandlung zukommen lassen wie der Halo: The Master Chief Collection.

Die Halo: The Master Chief Collection vereint auf Xbox-Konsolen und PC die älteren Teile der Halo-Reihe und dient als Beispiel dafür, wie man ein Franchise für nachfolgende Generationen aufbereitet.

Eine andere Spielreihe von Microsoft soll ebenfalls eine solche Behandlung erfahren. So hatten wir gestern darüber berichtet, dass in diesem oder nächsten Jahr die Aufbereitung einer weiteren Sammlung von Microsoft umgesetzt werden könnte.

Um welches Franchise es sich handelt, wollte die Quelle bei XboxEra nicht verraten.

Allerdings reagierte Tom Warren von The Verge via Twitter auf das Gerücht und sagte dazu: „the gears are really turning on this rumor“, womit er auf die Gears of War-Reihe deuten könnte.

the gears are really turning on this rumor — Tom Warren (@tomwarren) January 24, 2022