Xbox Series X: Mögliche Release-Zeiträume für Star Wars Jedi: Fallen Order 2 und mehr

Aktuell befinden sich einige Spiele unter Star Wars-Lizenz in der Entwicklung, auf die sich die Fans schon sehr freuen.

Wie die Seite bespinbulletin.com berichtet, soll etwa die LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga im April oder Mai 2022 veröffentlicht werden. Die Sammlung mit Abenteuern der Skywalkers wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach verschoben.

Der Nachfolger zu Star Wars Jedi: Fallen Order soll Entwickler Respawn Entertainment im Herbst 2022 abliefern. Eine Ankündigung von Star Wars Jedi: Fallen Order 2 könnte noch vor der E3 stattfinden.

In einer etwas weiter entfernten Galaxis liegt das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Das zeitlich für PlayStation 5 exklusive Spiel soll erst 2023 aus dem Hyperraum springen.