Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW09/2023

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Brok the InvestiGator – 28. Februar 2023

Brok the InvestiGator für reduzierte 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 24,99 Euro)

Fernbus Simulator (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. Februar 2023

Fernbus Simulator im Microsoft Store kaufen.

Scars Above (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 28. Februar 2023

Scars Above im Microsoft Store kaufen.

Bendy and the Dark Revival – 01. März 2023

Bendy and the Dark Revival im Microsoft Store kaufen.

LEAP (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. März 2023

LEAP im Microsoft Store kaufen.

Iris and the Giant – 02. März 2023

Iris and the Giant für reduzierte 13,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

Jurassic Pinball (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 02. März 2023

Jurassic Pinball für 2,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Meg’s Monster – 02. März 2023

Meg’s Monster für reduzierte 13,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

Railway Islands – 02. März 2023

Railway Islands im Microsoft Store kaufen.

Vanaris Tactics – 02. März 2023

Vanaris Tactics für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Alterity Experience (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 03. März 2023

Alterity Experience im Microsoft Store kaufen.

Gunman Tales (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 03. März 2023

Gunman Tales im Microsoft Store kaufen.

The Smile Alchemist (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 03. März 2023

The Smile Alchemist für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Wo Long: Fallen Dynasty (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 03. März 2023

Wo Long: Fallen Dynasty im Microsoft Store vorbestellen: