In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Weird West: Definitive Edition (Xbox Game Pass) – 08. Mai 2023

Boss Rush: Mythology (Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 09. Mai 2023

Boss Rush: Mythology für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 9,99 Euro)

Size Matters – 09. Mai 2023

Size Matters für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

After You – Level Escape (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 10. Mai 2023

After You – Level Escape für reduzierte 5,59 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 6,99 Euro)

Garten Simulator (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 10. Mai 2023

Garten Simulator für 26,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

90 Soccer (Xbox Play Anywhere) – 10. Mai 2023

90 Soccer für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Sudocats – 10. Mai 2023

Sudocats im Microsoft Store kaufen.

Blacksmith Forger – 11. Mai 2023

Blacksmith Forger im Microsoft Store kaufen.

Death or Treat – 11. Mai 2023

Death or Treat im Microsoft Store kaufen.

Filthy Animals | Heist Simulator – 11. Mai 2023

Filthy Animals | Heist Simulator für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Fuga: Melodies of Steel 2 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 11. Mai 2023

Fuga: Melodies of Steel 2 im Microsoft Store vorbestellen:

TT Isle Of Man Ride On The Edge 3 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 11. Mai 2023

TT Isle Of Man Ride On The Edge 3 im Microsoft Store vorbestellen:

Herodes – 11. Mai 2023

Herodes im Microsoft Store kaufen.

MathLand – 11. Mai 2023

MathLand im Microsoft Store kaufen.

Nightmare Reaper – 11. Mai 2023

Nightmare Reaper im Microsoft Store kaufen.

Gnomes Garden 5: Halloween – 11. Mai 2023

Gnomes Garden 5: Halloween im Microsoft Store kaufen.

Little Disaster – 12. Mai 2023

Little Disaster im Microsoft Store kaufen.

Kargast – 12. Mai 2023

Kargast im Microsoft Store kaufen.