In einem neuen Gewinnspiel auf XboxDynasty könnt ihr heute 3×2 Tickets für die CCON COMIC CON in Stuttgart gewinnen.

Ihr habt am Wochenende noch nichts vor und kommt aus der Nähe von Stuttgart? Dann aufgepasst, denn heute könnt ihr 3×2 Tickets für die CCON Comic Con in Stuttgart gewinnen. Das Event findet am 26. und am 27. November statt. Also schnell mitmachen und mit einem Freund oder eine Freundin die diesjährige CCON COMIC CON Stuttgart besuchen.

So nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt heute einen Kommentar direkt unter diese News-Meldung und sagt uns, wen ihr gerne auf die Comic Con in Stuttgart mitnehmen würdet.

Einsendeschluss ist der 26. Oktober 2022 um 17:59 Uhr. Teilnahme ab 18 Jahren. Die Tickets werden als E-Ticket-Codes versendet. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht auf XboxDynasty.de über ihren Gewinn informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen XboxDynasty Gewinnspiel.

Die CCON | COMIC CON Stuttgart lässt vom 26. bis 27. November 2022 zum sechsten Mal die Herzen von Fans moderner Popkultur höherschlagen. Zwei Tage lang erwarten die Besucher und Besucherinnen ein bunter Mix aus Bühnenprogramm, Vorträgen, Comics, Filmstars und Cosplays auf der Messe Stuttgart.

Neben vielen bekannten Comic Künstlern werden wieder zahlreiche Cosplayer und Walking Acts die Menge mit ihren Kostümen begeistern und auch die nationale und internationale Schauspielprominenz wird sich erneut in Stuttgart einfinden. In diesem Jahr werden unter anderem Mads Mikkelsen (Hannibal, Rogue One: A Star Wars Story), Simon Kassianides (The Mandalorian, Agents of S.H.I.E.L.D.) und Natalia Tena (Game of Thrones, Harry Potter) erwartet.

Auch im Jahr 2022 präsentieren die Veranstalter der CCON | COMIC CON Stuttgart stolz sowohl bekannte und beliebte Programmpunkte als auch einige Neuheiten. Die Publikumsmagnete Cosplay Kingdom mit einer Vielzahl von Foto-Gelegenheiten, der beliebte Cosplay Contest, die „Artist Alley“ mit mehr als 250 Künstler von national und international bekannten Comic-Verlagen, eine weitere legendäre Lego-Ausstellung im XXL-Maßstab von den Spezialisten von Schwabenstein, der Mittelaltermarkt im Rothaus-Park und die beliebte COMIC CON After Party sind selbstverständlich gesetzt.

In diesem Jahr neu dabei sind die „Collectors City“ für passionierte Sammler mit Box-Break-Bühne, der „Authentication Service“, eine Indie-Verlagsmeile inklusive einer Lesebühne sowie die „Queer Avenue“, die von schillernden Gästen wie Bambi Mercury und Aria Addams mit Leben gefüllt wird. Hinzu kommen zwei weitere Bühnen mit verschiedensten Programmpunkten: Auf der Comic Zone-Stage finden Vorträge zum Thema Comics, Cosplay und vielen anderen Themen rund um die Messe statt, während die zahlreichen Stargäste auf der Star Stage für Unterhaltung sorgen. Der exakte Ablauf des Bühnenprogramms wird ca. 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn veröffentlicht.