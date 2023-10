Rückkehr nach Pandora

Mit Avatar: The Way of Water lieferte James Cameron im vergangenen Jahr den erfolgreichsten Film 2022 ab. Dieses Jahr steht erneut im Zeichen der blauen Bewohner Pandoras. Denn Ubisoft bringt mit Avatar: Frontiers of Pandora die nächste Spieleumsetzung der erfolgreichen Sci-Fi-Franchise heraus. Wir durften den Titel in einem exklusiven Hands-on anspielen und verraten euch, was euch erwartet.

Zugegeben, wir sind nicht die größten Fans der Avatar-Filme. Technisch massiv beeindruckend konnte uns die sich wiederholende Geschichte rund um Natur und Esoterik wenig fesseln. Viel mehr haben wir das Eintauchen in die bunte Welt Pandoras genossen, das Erklimmen fliegender Inseln sowie das Abtauchen in dessen tiefste Ozeane. Diese Welt selbst zu bereisen, was wäre das für ein Erlebnis.

Ubisoft schickt sich mit Avatar: Frontiers of Pandora an, euch genau dieses Erlebnis zu bieten. In einer zweistündigen Hands-on Session durften wir in die Western Frontiers von Pandora abtauchen, eine Region, die es in den Filmen bislang noch nicht zu sehen gab. Hier übernehmt ihr die Rolle eines Na’vi, welcher von der Menschenfraktion RDA zu einem Botschafter ausgebildet werden sollte. Nach dem Abzug der RDA wurdet ihr im Kryoschlaf zurückgelassen, um Jahre später zu erwachen und ein verändertes Pandora vorzufinden.

In dieser Konstellation müsst ihr euch in den neuen Machtverhältnissen der Stämme zurechtfinden und deren Führungsfiguren kennenlernen. Unsere Hauptfiguren wissen also auch nicht mehr als wir Spieler. Obwohl wir mit einem vorgefertigten Charakter in unsere Session gestartet sind, wird es für euch im fertigen Spiel die Option geben, euren Na’vi nach euren Wünschen zu gestalten. Das spielte zumindest in unserer Spielzeit keine große Rolle, weil ihr Avatar: Frontiers of Pandora primär aus der Ego-Perspektive erlebt.