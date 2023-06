Überfall in Stockholm

Die Veröffentlichung von Payday 3 am 21. September 2023 rückt immer näher. Mehr und mehr steigt die Neugierde der Spieler und da das Spiel direkt im Xbox Game Pass veröffentlicht wird, fragen sich viele, wie gut es werden könnte.

Plaion hat daher verschiedene Portale – auch aus Deutschland – eingeladen, um das kommende Heist-Game anzuspielen, sowie ein Meeting mit den Entwicklern zu bekommen. Wir von XboxDynasty waren mit von der Partie und berichten euch heute von unseren Erfahrungen mit Payday 3.

Als Ansprechpartner waren neben Oliver Nickel (Senior Communications Manager – Plaion) die Interviewpartner Almir Listo (Globald Brand Director / Head of Community – Starbreeze), Andreas Hall-Penninger (Lead Producer – Starbreeze), Elisabeth Elvestad (Community & Influencer Releations Manager – Starbreeze) sowie Per Storløkken (Design Lead & Interim Game Director -Starbreeze) vertreten. In Stockholm konnte unser neuer Redakteur „Waaagh“ Payday 3 direkt ausprobieren, dazu an einem Meeting mit dem Team teilnehmen sowie die Sonne genießen.