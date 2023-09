Autor:, in / The Lamplighters League

Kunterbunte Mischung

Was sich zunächst nach einer herkömmlichen Gut-gegen-Böse-Geschichte anhört, entpuppt sich in The Lamplighters League schnell zu einer unerwartet brisanten und dramatisch inszenierten Actionrundfahrt. Die heldenhaften Lichtbringer der Erde bekämpfen seit jeher den machtgierigen Verbannten Hof, der mit intriganten Mitteln den Turm am Ende der Welt erobern und dadurch die gesamte Menschheit unterjochen möchte.

Da jedoch keine Helden mehr übrig sind, die sich den arglistigen Verbannten mutig entgegenstellen können, muss der lichtbringende Orden des Guten notgedrungen auf hinterhältige Schurken, garstige Ganoven und fiese Gauner zurückgreifen, die natürlich auch eigene Interessen verfolgen. Ein spannendes Wettrennen um die Rettung der Erde hat begonnen.

The Lamplighters League ist ein hochinteressanter Hybrid aus actionreicher Echtzei-Strategie, rundenbasierten Gefechten und nachhaltigem Ressourcenmanagement abseits eurer Missionen. Während ihr in eurem geheimen Versteck logistische Aufgaben wie Charakter-Verbesserungen, aktuelles Equipment oder Missionsauswahl bewältigen müsst, laufen die zahlreichen Einsätze stets so lange in Echtzeit ab, bis euch die niederträchtigen Feinde entdeckt haben und das Geschehen in den rundenbasierten Modus wechselt.

Hierbei erwartet euch dann das klassische Spielprinzip, das man bereits aus vielzähligen Genrekollegen kennt. Grundsätzlich dürft ihr mit euren Charakteren je zwei Aktionen ausführen, bevor dann die K.I. am Start ist und ihre geplanten Züge in die Tat umsetzt. Dabei stehen euch mehrere Möglichkeiten wie beispielsweise Bewegung, Offensivaktionen oder der Einsatz von unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfügung, die ihr geschickt einsetzen müsst, um letzten Endes als strahlender Sieger das Schlachtfeld zu verlassen.

Denn das Spiel zieht bewusst sukzessive die Schwierigkeits-Schraube an und stellt euch vor immer größere Herausforderungen, die euch dementsprechend einiges abverlangen werden. Gerade im späteren Verlauf habt ihr es mit einer überwältigenden Übermacht an Verbannten zu tun, die euch ohne taktisches Vorgehen eurerseits schlicht überrennen und bezwingen werden.