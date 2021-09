A Gummy’s Life: Süßes Multiplayer-Partyspiel für Xbox erhältlich

Indie-Studio EP Games gibt bekannt, dass sein süßes Multiplayer-Partyspiel A Gummy’s Life ab sofort für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC erhältlich ist. Ab jetzt können Spieler auf allen Current-Gen- und Next-Gen-Konsolen an der zuckrigen Action teilnehmen und mit Crossplay über alle Plattformen online spielen.

A Gummy’s Life Features:

Kosmetika! Hüte und Brillen, damit euer Gummy stylisch bleibt

Überarbeitetes Grabbing-System mit mehr Freiheit

Crossplay über alle Plattformen hinweg

19 verschiedene Karten

Viele Gummy-Charaktere zum Spielen

Ein neuer Schwierigkeitsmodus

Hochgradig ausgefeilte KI

In A Gummy’s Life, dem Multiplayer-Kampfspiel mit physikbasierten Kämpfen, bei denen der Tod durch Schokolade und Süßigkeiten eine sehr reale Möglichkeit ist, gibt es keine Zeit für eine Pause.

Wählt aus einer großen Auswahl an Gummies, von denen einige freigeschaltet werden müssen, jedes mit unterschiedlichen Eigenschaften und Kosmetika, und kämpft in verrückten Matches in Online- und lokalen Multiplayer-Battles. Der Gewinner bekommt alles, mit einer Vielzahl von Spielmodi und Mechanismen, in denen ihr euren Wert beweisen könnt: Hot Potato, King of the Hill, Team Deathmatch und der unendlich spaßige Free-For-All-Modus.

In diesem leicht zu spielenden, aber schwer zu meisternden Partyspiel könnt ihr euch entweder per Knopfdruck den Weg zum Sieg bahnen oder mit einem strategischen Schlag einen bleibenden Geschmack im Mund des Gegners hinterlassen. Fordert bis zu 8 Spieler online heraus oder spielt lokal mit euren Freunden.

„Wir freuen uns sehr, dass A Gummy’s Life jetzt auf allen wichtigen Konsolen spielbar ist“, so Daniel Barba, CEO von EP Games. „Wir hoffen, dass ihr Spaß daran habt, Gummis zu zerquetschen und auf der Konsole eurer Wahl um den Titel des Süßigkeiten-Champions zu kämpfen. Nutzt die Vorteile der neuen Kosmetika; ihr könnt eure Freunde schlagen und dabei gut aussehen!“

Den offiziellen Trailer zu A Gummy’s Life könnt ihr euch hier anschauen:

A Gummy’s Life ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erhältlich