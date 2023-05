Autor:, in / ACL Pro Cornhole

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus ACL Pro Cornhole an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel.

Cornhole ist ein Freizeitspiel zwischen zwei Parteien, die versuchen ihre „Bags auf das Board“ zu platzieren.

ACL Pro Cornhole hebt das ganze auf ein neues Maissack-Level, mit insgesamt 32 der besten Cornhole Spielern geht das Spiel an den Start und so könnt ihr euch am Ende sogar die Weltmeisterschaft sichern.

Ziel im Spiel ist es, eure „Bags auf das Board“ bestmöglich zu werfen. Bleibt ein Bag auf dem Board liegen ergibt das einen Punkt, landet ein Bag im Loch werden euch 3 Punkte auf der Anzeigetafel gutgeschrieben. ACL Pro Cornhole bietet euch somit eine realistische Maisloch-Simulation und ist im Microsoft Store für 29,99 EUR zu haben.

Wir von XboxDynasty konnten das Spiel testen und haben das Ganze in zwei Videos festgehalten. Wir hoffen, dass es euch ein wenig mehr als ein Sack Mais interessiert:

