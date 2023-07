ADORE: Kreaturen-Sammelspiel erscheint im August

Autor:, in / ADORE

Im August fangen Spieler in ADORE Kreaturen ein und setzen lassen sie an ihrer Seite kämpfen.

QUByte Interactive kündigt die Veröffentlichung von ADORE für den 3. August auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC an. Im Action-Kreaturen-Sammelspiel folgen Spieler Hauptfigur Lukha, der auf einfache und innovative Weise Kreaturen beschwören und kontrollieren kann, die dann an seiner Seite kämpfen.

Entwickelt von Cadabra Games, können Spieler den Spielstil der eingefangenen Kreaturen anpassen. Sie besitzen unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten, inklusive eines Synergie-Systemes sowie Eigenschaften von Spezialfähigkeiten, wodurch vielfältigere Spielstile und mächtige Kombos ermöglicht werden.