Alan Wake 2: Clip zeigt Saga Andersons Gedankenpalast

Autor:, in / Alan Wake 2

Besucht in einem neuen Clip zu Alan Wake 2 den Gedankenpalast von Saga Anderson.

Auf ungewohnte Weise bearbeitet FBI-Agentin Saga Anderson in Alan Wake 2 ihre Hinweise zu einem Fall. Sie begibt sich dazu in ihren Gedankenpalast, einem mentalen Konstrukt, welches die Spieler per Tastendruck jederzeit aufrufen können.

An einer Falltafel, die als visuelle Darstellung ihrer Ermittlungen dient, kann sie Schlüsse ziehen und erhält darüber auch neue Missionsziele.