Apex Legends: Neue Legende vorgestellt

EA und Respawn Entertainment haben heute ein neues Video, dass die Hintergrundgeschichte von „Seer“, der nächsten Legende für die Apex-Spiele, veröffentlicht. Der Trailer entstand in Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Animator und Regisseur Robert Valley, der unter anderem für „Tron: Der Aufstand“, „Love, Death & Robots“ und „Pear Cider and Cigarettes“ bekannt ist. Das Video zeigt das Leben dieser verfluchten Legende, deren Blick einen Berg zu Staub, einen König in einen Bettler und ein Meer in eine Wüste verwandeln kann, in Roberts bekanntem Stil.

Den Trailer zu Geschichten aus den Outlands „Metamorphose“ gibt es hier:

Mehr über die neue Saison Apex Legends: Entstehung gibt es bei der EA Play Live am Donnerstag, dem 22. Juli um 19:00 Uhr, einschließlich der Saison-Startdaten für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam. Apex Legends: Entstehung enthält ein neues Ranglisten-Erlebnis für den revolutionären Arenen-Modus und vieles mehr.