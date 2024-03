Apex Legends: Universum soll über Battle Royale hinaus wachsen

Vergangene Woche sprach Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, bei der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference. Er sprach über Pläne für ein „unglaubliches Wachstum“ für Apex Legends.

Das Battle Royale-Spiel von Respawn Entertainment befindet sich im fünften Jahr und habe laut Wilson eine Community von hunderten Millionen Spieler aufgebaut.

Wilson erzählte zunächst: „Wenn man an Streaming-Dienste denkt, die mit 40 bis 50 % Abwanderung zu kämpfen haben, haben wir in Apex eine Kern-Community, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 75 % der Spieler an sich bindet – das ist ein unglaubliches Franchise.“

Wilson bezeichnete Apex Legends als ein unglaubliches Spiel, das nichts für schwache Nerven sei. Das würde den Charme ausmachen und der Grund dafür sein, warum die Spieler es so lieben. Doch man müsse sich auch die Frage stellen, was man für neue Spieler tun kann.

Der nächste Schritt wäre, über weitere Möglichkeiten des Spieles nachzudenken, die über das bekannte Battle Royale hinausgehen. Darüber hinaus gilt es auch weitere Märkte zu erschließen und das Engagement und die Monetarisierung zu steigern.

„Die nächste Phase wird dann sein, wie wir über weitere Spielmodalitäten nachdenken, wie man über das traditionelle Battle-Royale-Universum hinausgehen kann. Und das werden wir im kommenden Jahr sehen“, so Wilson.

„Die dritte Phase wird sein, wie wir wirklich über eine umfassendere Kulturalisierung nachdenken. Es gibt so viele Märkte, vor allem in Europa und durch Aisa, wo wir einfach noch nicht den Durchbruch geschafft haben.“

„Es gibt einen unglaublichen Appetit, eine unglaubliche Aufgeschlossenheit gegenüber dem geistigen Eigentum, und wir haben einfach noch nicht den Durchbruch bei Akquisition, Engagement und Monetarisierung geschafft.“

„Wenn wir also darüber nachdenken, wie wir die Welt benutzerfreundlicher gestalten, mehr Dinge hinzufügen, die man in der Welt tun kann, die Spielmodalitäten erweitern und diese auf der ganzen Welt in Märkten, in denen wir noch nicht einmal an der Oberfläche gekratzt haben, sinnvoll kultivieren können, sehen wir ein unglaubliches Wachstum für die Zukunft.“