Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy: Das bietet die neue Trilogie

Capcom hatte auf der Tokyo Game Show neue Enthüllungen zu Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Rätselhafte Tatorte und hinterhältige juristische Duelle erwarten die Spieler in Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy am 25. Januar 2024 auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows und PC via Steam erscheint.

Spieler können sich auf klassische Showdowns in den Gerichtssälen von Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies und Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice freuen, wenn die Trilogie in nur wenigen Monaten erscheint.

Angehende Strafverteidiger können Apollos Herausforderungen und Prüfungen in vollem Maße erleben, mit verbesserter HD-Auflösung und flüssigeren Animationen im 16:9-Seitenverhältnis für die gesamte Sammlung.

Die neu gestaltete Benutzeroberfläche passt sich modernen Bildschirmgrößen an und bietet verbesserte Menü- und Systemfunktionen, damit die Spieler uneingeschränkt in die Gerichtsverhandlung eintauchen können.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy wird einige besondere Elemente für die Spieler enthalten, die für die Gerechtigkeit einstehen.

Animationsstudio: Die Spieler können Aktionen, Gesten und ikonische Sätze für die Lieblingscharaktere der Fans wie Apollo Justice, Phoenix Wright, Athena Cykes und viele mehr zusammenstellen! Anschließend können sie diese mit den Hintergründen und Musiktiteln im Spiel kombinieren, auf „Play“ drücken und die unvergesslichen Streiche genießen, die sich entfalten.

Konzerthalle: Die Konzerthalle ermöglicht, die wichtigsten Momente im Gerichtssaal mit insgesamt 175 Musiktiteln nachzuerleben, darunter Lieder aus früheren Ace Attorney Orchestra Concerts und Hintergrundmusik aus allen Titeln der Sammlung, sowie animierte Chibi-Figuren, die zur Musik mitspielen.

Artwork-Bibliothek: Ein Blick hinter die Kulissen wartet auf die Spieler mit einer Sammlung von über 500 Kunstwerken, Illustrationen, Hintergrund-Artworks und mehr.

Zuvor verfügbare DLCs: Spieler können Inhalte, die zuvor als kostenpflichtige DLCs von Titeln innerhalb der Sammlung veröffentlicht wurden, wie Kostümpakete und spezielle Episoden, kostenlos genießen.

Des Weiteren wurde bekannt, dass am 26. September 2023 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy im Xbox Game Pass veröffentlicht wird. Welche Spiele noch für das Abo auf der Tokyo Game Show 2023 angekündigt wurden, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.