Forza Motorsport 2023: Großes November-Update bringt Yas Marina

Forza Motorsport 2023 gibt ab dem 10. Oktober 2023 Vollgas. Wer am 5. Oktober 2023 einen Frühstart hinlegen möchte, der sollte sich in dieser Forza Motorsport News informieren.

Dan Greenawalt hat sich nun gegenüber IGN in einem Interview zu den weiteren Plänen geäußert und bekannt gegeben, dass bereits im November ein umfangreiches Forza Motorsport Update veröffentlicht wird. Dazu werden monatlich neue Strecken für das Rennspiel veröffentlicht. Den Anfang im November macht Yas Marina. Die Strecke für Dezember wollte er aber noch nicht verraten. Dafür bestätigte Dan aber, dass alle Strecken kostenlos sein werden.

„Im November, mit unserem ersten großen Update, wird Yas Marina ins Spiel kommen“, verrät Greenawalt.

„Es wird genau so kommen, wie Chris es beschrieben hat. Es wird kostenlos sein und sich nahtlos in die Karriere einfügen; wenn man am Tag nach dem Update anfangen würde zu spielen, würde man gar nicht merken, dass es noch nicht da war.“

„Das Spiel wird sich im Laufe der Zeit ganz natürlich verändern. Es wird in den Mehrspielermodus und in den Einzelspielermodus einfließen – überall – und dann werden wir mit der Zeit weitere Strecken hinzufügen.“

„Wir wollen die Community auf keinen Fall spalten, vor allem nicht im Multiplayer“, fügte Esaki hinzu .“Deshalb werden alle Strecken in absehbarer Zeit kostenlos ins Spiel kommen.Das wird also jeder genießen können.“