Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged: Post-Launch-Content und Season Pass enthüllt

Milestone, ein weltweit führender Entwickler von Rennspielen, und Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), führender globaler Spielwarenhersteller und Eigentümer eines der weltweit stärksten Produktkataloge für Kinder- und Familienunterhaltung, haben den Plan für den Post-Launch-Content von Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged vorgestellt.

Mehr als 45 Fahrzeuge und atemberaubende Strecken ergänzen die Day One-Inhalte und bieten noch mehr spannende Action, um den Spielspaß auch nach der offiziellen Veröffentlichung am 19. Oktober 2023 mit Vollgas auf Höchstgeschwindigkeit zu halten.

Zwei Sondereditionen, die Deluxe Edition und die Legendary Edition, können bereits vorbestellt werden. Diese enthalten zwei Season Passes, die eine Reihe von Premium-DLCs freischalten, sowie 4 Expansion Packs, die jeweils Zugang zu einer zusätzlichen Umgebung, vier Fahrzeugen und einem Set zur Anpassung des Spielerprofils gewähren. Außerdem werden in regelmäßigen Abständen kostenlose DLCs veröffentlicht, um in Rennen mit den von der Community am meisten gewünschten und beliebtesten Inhalten einzutauchen.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged kann für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden.