Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged: Acceleracers Expansions Pack Trailer

Milestone und Mattel kündigen das AcceleRacers Expansion Pack for Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged an.

Milestone, ein weltweit führender Entwickler von Rennspielen, und Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), führender globaler Spielwarenhersteller und Eigentümer eines der weltweit stärksten Produktkataloge für Kinder- und Familienunterhaltung, kündigen das AcceleRacers Expansion Pack for Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged an.

Es erscheint am 21. Dezember 2023 und enthält vier neue Fahrzeuge, eine brandneue Umgebung und zwei Anpassungssets.

Die Spieler werden vier der kultigsten Fahrzeuge aus der AcceleRacers-Zeichentrickserie ins Rennen schicken: den wendigen Chicane von Karma Eiss, den leistungsstarken Rat-ified von Mitchell „Monkey“ Mclurg von den Metal Maniacs, den modernen Supercar-ähnlichen Spine Buster von Mark Wylde und den stylischen Vert’s.

Das neue Level Acceledrome wird die perfekte Kulisse sein, um mit den Neuzugängen Gas zu geben. In einer großen, mehrstöckigen Höhle, die in den Fels gehauen wurde, werden heiße Rennen ausgetragen, wobei das Rad der Macht die gesamte unterirdische Basis beleuchtet. Zudem gibt es noch zwei Anpassungssets mit Profilsymbolen, Kartenhintergründen und Anhängern.

Der Trailer kann hier angesehen werden:

Das AcceleRacers Expansion Pack ist in der Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Deluxe Edition und Legendary Edition sowie im Season Pass Vol. 1 bereits enthalten oder kann ab dem 21. Dezember auch separat erworben werden.