Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged: Fast & Furious Expansion-Pack gibt NOS

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged bietet ab sofort neue Inhalte aus der Fast & Furious Saga. In Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences hat Milestone heute das Fast & Furious Expansion-Pack veröffentlicht, das vier neue rasante Fahrzeuge und eine neue Umgebung enthält.

Der kultige 1970er Dodge Charger R/T, der einen besonderen Platz in den Herzen der Fans auf der ganzen Welt einnimmt, kann jetzt im Spiel gefahren werden.

Sein massiver Rahmen und seine kraftvolle Haltung machen ihn auf der Rennstrecke sofort erkennbar und flößen allen Gegnern Respekt ein.

Fast & Furious ist die Essenz adrenalingeladener Action und der Charger ist nicht das einzige adrenalingeladene Fahrzeug. So wie Brian O’Conner sich den Respekt von Dom Toretto verdient hat, wird sein Nissan Skyline GT-R R34 mit seinem Allradantrieb und den massiven Doppelturbos die Spieler überzeugen.

Die nostalgischsten Fans der Saga werden jedoch besonders gerne den 95er Mitsubishi Eclipse fahren wollen, den kompakten Sportwagen, mit dem O’Conner seinen Einstieg in die Underground-Rennszene fand. Außerdem wird der W Motors Lykan HyperSport mit seinem futuristischen, luxuriösen Design dem Spiel ein besonders Flair verleihen.

Das Fast & Furious Expansion-Pack enthält zudem Dom’s Garage, eine Umgebung mit der Garage selbst und Doms Hinterhof, in der die Spieler die Atmosphäre von einem des weltweit beliebtesten Filmfranchises erleben können.

„Wir zünden in unserer Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences den Nitro-Boost, indem wir noch mehr der legendären Autos des Fast & Furious-Franchise in Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged bringen“, so Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming bei Mattel. „Diese Erweiterung mit hoher Oktanzahl ist die perfekte Mischung aus Geschwindigkeit und Stil und verkörpert die ikonische Essenz der beiden kultigen Marken für die Fans.“