astragon Entertainment: PAX East 2024 Line-Up enthüllt

Publisher astragon Entertainment kündigt die Teilnahme an der PAX East 2024 in Boston an.

Vom 21. bis 24. März können Fans exklusive Demos und Präsentationen von noch nie gezeigten Inhalten für Police Simulator: Patrol Officers und aus dem Bau-Simulator-Franchise erleben.

Außerdem können sie Demos für die beliebte Open World Eisenbahnsimulation Railroads Online und das von Pressestimmen hochgelobte rundenbasierte Taktik-Märchen Howl ausprobieren.

Darüber hinaus wird der Publisher im astragon PAX showcase am Samstag, den 23. März von 21 bis 22 Uhr im Boston Satellite Theatre und per Livestream einen spannenden Ausblick in zwei bisher unangekündigten Highlights geben.

Der Showcase enthüllt brandneue Informationen über die Zukunft von Police Simulator: Patrol Officers und aus dem Bau-Simulator-Franchise. Das Event moderiert Raptor, ein beliebter US-amerikanischer Content Creator für Simulationen.

Der Livestream wird am 23. März von 21 bis 22 Uhr auf Raptor’s YouTube-Kanal und auf dem offiziellen PAX East Twitch-Kanal ausgestrahlt.

Am 24. März um 18 Uhr erscheint für deutschsprachige Fans außerdem ein Highlight-Video auf dem deutschen Simulationskanal NPLAY, in dem Ansgar von NPLAY und Producer Fabian von astragon gemeinsam ein neues, bisher unangekündigtes Highlight von Police Simulator: Patrol Officers präsentieren.

Das sind die Details zum Line-Up der PAX East 2024 von astragon Entertainment:

Police Simulator: Patrol Officers ermöglicht Spielenden den Alltag eines Polizisten oder einer Polizistin zu erleben und wird auf der diesjährigen PAX East mit einer exklusiven spielbaren Demo vor Ort sein. Diese enthält brandneue Inhalte, die im Rahmen der Messe angekündigt und im astragon PAX showcase am 23. März sowie im Video von NPLAY am 24. März detailliert präsentiert werden.

Auch der Bau-Simulator, mit dem Spielende ihr eigenes Bauunternehmen mit vielen spannenden Baumaschinen und –fahrzeugen gründen, wird auf der PAX East 2024 mit einer exklusiven Demo vertreten sein, die die US-Karte und die US-Marken des Spiels vorstellt. Außerdem wird das erste Fahrzeugpaket, das im neuen Bau-Simulator – Year 2 Season Pass enthalten ist, im astragon PAX showcase enthüllt.

Apropos Bau-Simulator: astragon wird auf der diesjährigen PAX East im astragon PAX showcase und auf dem Messestand die Zukunft der Reihe enthüllen. Besucher werden zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit haben, die Neuheit auszuprobieren.

Railroads Online, die Sandbox-Eisenbahnsimulation, in dem Spielende ihr eigenes Eisenbahnnetz in einer weitläufigen offenen Welt bauen, wird auf der PAX East 2024 mit einer spielbaren Demo vertreten sein. Die Demo enthält verschiedene Lokomotiven, Beispielstrecken und Gleisbauarbeiten.

Eine Demo zu Howl, dem rundenbasierten taktischen Märchen um eine taube Heldin, die auf der Mission ist, einen unheimlichen Fluch aufzuhalten, wird ebenfalls am astragon-Stand spielbar sein.

Der Stand von astragon Entertainment (Nr. 16105) auf der PAX East 2024 wird vom 21. bis zum 24. März im Boston Convention & Exhibition Center zu finden sein.