Astro A50 X Wireless Headset: Neue Multi Plattform Generation des Headset-Klassikers angekündigt

Die Astro Series und besonders das A50 von Logitech G zählen bei vielen Gamern seit Jahren zu den Marken der Wahl, wenn es um hochwertige Gaming Headsets geht. Nun durften wir bei der Ankündigung des langersehnten Nachfolgers dabei sein. Was das Astro A50 X auf dem Kasten haben wird, verraten wir euch hier.

Logitech G erhört die Fans und veröffentlicht mit dem Astro A50 X die Weiterentwicklung eines seiner beliebtesten Headsets. Und das ganz auf Multi Plattform Gaming ausgelegt. Denn wie uns Logitech in der offiziellen Präsentation des Astro A50 X verriet, gab eine große Mehrheit der Gamer in Umfragen des Unternehmens an, auf mehr als einer Konsole zu zocken.

Und wenn auch ihr neben der Xbox einen PC oder eine weitere Konsole euer Eigen nennt, kennt ihr das Problem: Viele Headsets sind mit unterschiedlichen Geräten entweder nicht kompatibel, benötigen zusätzliche Adapter oder müssen umständlich neu gepaart werden. Das kostet Zeit und führt dazu, dass so manch einer für jedes Zockererlebnis ein eigenes Headset zu Hause führt.

Das Logitech G Astro A50 X soll dieses Problem nun mittels seiner neuen Playsync-Technologie lösen, mithilfe derer ihr mit einem Button zwischen Xbox, PlayStation und PC wechseln könnt. Möglich macht das die mitgelieferte Basisstation, an die ihr eure Konsolen sowie euren Rechner via HDMI anschließt.

Multi Plattform dank Playsync

Schaltet ihr eure Konsole an, läuft das HDMI-Signal in die Basisstation und soll von dort aus verlustfrei an euren Fernseher weitergegeben werden. Das in der Station ankommende Audiosignal gibt diese drahtlos ans Astro A50 X weiter. Das Passthru via HDMI 2.1 hat zudem weitere Vorteile.

So steuert die Basisstation etwa direkt euer TV, wenn ihr die Playsync-Taste am Headset betätigt. Zockt ihr etwa gerade an der PS5 und wollt an der Xbox weiterspielen, schaltet euer Fernseher automatisch auf den korrekten HDMI-Input.

Habt ihr das Astro A50 X zum Aufladen in der Basisstation, wird der Ton über das TV-Gerät ausgegeben. Sobald ihr den Kopfhörer aus der Station nehmt, mutet sich der Fernseher und das Signal wird ans Headset weitergeleitet.

Apropos Aufladen: Der Ladevorgang funktioniert in der Station kabellos, der Akku soll laut Logitech bis zu 24 Stunden durchhalten. Bluetooth bekommt das Astro A50 X ebenso spendiert, damit auch die Switch-Spieler unter euch das Headset nutzen können.

Weil eine parallele Verbindung möglich ist, lässt sich das Headset so auch nutzen, um etwa via Discord zu chatten, während ihr gleichzeitig dem Sound der Xbox lauscht.

Konfiguration via Desktop & Mobile

Für einen hochwertigen Klang sollen die neuen Pro-G Graphene Driver sorgen, die reduzierte Signallaufzeiten sowie Verzerrungen versprechen. Dadurch bieten diese klaren Sound, um Geräusche im Gaming besser identifizieren zu können.

Kombiniert ihr dies mit dem 10-Band EQ der Logitech G Hub Software, lassen sich so etwa Schrittgeräusche in Shooter deutlicher hervorheben.

Glasklaren Klang soll das Astro A50 X auch durch sein neues integriertes Mikrofon mit einer Sampling-Rate von 16 Bit bei 48 kHz bieten. Auch hier dürft ihr den Klang eurer Stimme mittels eines 10-Band EQ anpassen. Zudem verfügt das Mikro über ein via G Hub einstellbares Noise Gate.

Das kostet das Astro A50 X

In der Präsentation wurde das A50 X bereits genutzt und gab einen Vorgeschmack auf eine gelungene Sprachqualität. Alle Einstellungen lassen sich übrigens auch über die Logitech G Mobile App steuern.

Erscheinen wird das Logitech G Astro A50 X in den Farbvarianten Schwarz und Weiß zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 €. Enthalten sind neben dem Headset selbst die Basisstation sowie ein Stromadapter, um diese zu betreiben.

Ein zusätzliches HDMI-Kabel liegt nicht bei. Der Release ist für das erste Halbjahr 2024 geplant. Vorbestellen könnt ihr das gute Stück allerdings bereits jetzt schon bei Logitech G.

Besonders die Idee des direkten Wechsels zwischen unterschiedlichen Audio-Eingängen machte Eindruck auf der Präsentation. Gerade, wer mehrere Konsolen oder einen PC zu Hause hat, weiß um das mühselige Wechseln von Headsets.

Wir sind gespannt, wie sich der Ansatz im Alltag bewähren und, vor allem, wie das Astro A50 X am Ende klingen wird.

Folgend findet ihr noch die offiziellen Spezifikationen des Herstellers:

HDMI 2.1 Passthru

HDMI 2.1 ports 40 Gbps bandwidth

Auto Low Latency Mode (ALLM)

Variable Refresh Rate (VRR)

Audio

2x HDMI Audio up to 24 bit /48 kHz (console)

2x USB Audio up to 16 bit/48 kHz (console)

1x USB Audio up to 24 bit/48 kHz (PC)

Drivers: 40 mm PRO-G GRAPHENE

Frequency Response: 20 – 20,000 Hz

Dolby Atmos + Windows Sonic Spatial Audio Compatible on XBOX, Window 10/11

3D Audio compatible on PS5

Mikrofon

Pick up pattern: Omnidirectional

Frequency Response: 60 – 20,000 Hz

Sampling Rate: up to 16 bit/48 kHz

Wireless Technology

LIGHTSPEED Wireless @ 24 bit/48 kHz

Up to 12 meters via LIGHTSPEED

Bluetooth®

Headset

363 Gramm

Farben: Schwarz & Weiß

Battery & Power

Battery (rechargeable)

24-hours playtime @ 78 dB(2)

Charging Dock or USB-C wired charging port