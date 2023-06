Atomic Heart: Erster DLC erscheint am 2. August

Die erste umfangreiche Inhaltserweiterung zu Atomic Heart erscheint am 2. . Schaut euch hier den neuen Trailer an.

Heute haben Publisher Focus Entertainment und Studio Mundfish den ersten DLC für Atomic Heart, das Action RPG, welches in einer verrückten Utopie des Jahres 1955 angesiedelt ist, angekündigt.

Damit kommt auch der Atomic Pass, welcher eine Reihe an DLCs einläutet, wobei Atomic Heart: Annihilation Instinct am 2. August erscheint, wie im mächtigen Release Trailer auch verkündet.

Diese erste Erweiterung ist vollgepackt mit einem neuen Gebiet, neuen Waffen, neuen Gegnern und neuen Fähigkeiten… Des Weiteren sind Focus Entertainment und Mundfish freudig die sofortige Verfügbarkeit des oft angefragten New Game+ Modus mit einem Rabatt von bis zu 40% auf Steam verkünden zu können! Verpasst die Chance nicht, das Spiel bei diesem Rabatt einzusammeln.

Spieler setzen die Geschichte im Annihilation Instinct DLC fort und erfahren, was mit dieser dystopischen Welt nach dem Höhepunkt von Atomic Heart passiert ist. Sie erleben eine Reise durch den neuen, bewusstseinsverändernden Mendelejew-Komplex und die umliegenden Sümpfe.

Darüber hinaus entdecken sie die Wahrheit über NORA, während Major P-3 zurück in die Einrichtung 3826 gezogen wird. Es gilt bösartige, formwandelnde neue Feinde zu überlegen und sie mit zwei raffinierten neuen Waffen – einer Gartenschere und der Nahkampfwaffe Klusha – zu besiegen sowie mit einer neuen Handschuh-Fähigkeit, der Techno-Stasis, die es ihnen ermöglicht, die Zeit selbst zu manipulieren.

Es wartet ein neuer rätselhafter Charakter sowie wiederkehrende Charaktere auf die Spieler, wenn diese unter überraschenden Umständen und tief in den Wahnsinn der KI eintauchen, um ihre Vernichtung zu verhindern.

New Game+-Modus, zum Testen der eigenen Fähigkeiten und Zur Verbesserung des Spielerlebnisses. Um den Spielern noch mehr Freude zu bereiten, wurde zusammen mit dem neuesten Update ein New Game+-Modus kostenlos zur Verfügung gestellt. Im bisher schwierigsten Spielmodus werden die Spieler all ihre zuvor freigeschalteten Fähigkeiten und ihr ganzes Arsenal benötigen, um mit den stärksten Feinden fertig zu werden, die Atomic Heart je entfesselt hat. Diese verfügen über neue spezifische Resistenzen und Angriffseffekte, die sich in den verschiedenen Farben der Aura der Feinde widerspiegeln werden.