Atomic Heart: Trapped in Limbo DLC verfügbar

Autor:, in / Atomic Heart

Atomic Heart’s „Trapped in Limbo“ DLC ist jetzt verfügbar. Begebt euch auf eine aufregende Reise!

Macht euch bereit für ein explosives Abenteuer, denn Focus Entertainment und Mundfish feiern die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten zweiten DLCs für Atomic Heart, „Trapped in Limbo“.

Diese fesselnde Erweiterung ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich. Dieser DLC, der für alle Besitzer des Atomic Passes kostenlos ist, lässt die Spieler wieder in die verrückte und farbenfrohe Welt von Limbo eintauchen und verspricht neues verrücktes Gameplay, bizarre Feinde und spannende Enthüllungen.

Die Regeln haben sich geändert. Trapped in Limbo setzt genau dort an, wo das Hauptspiel endet, und erforscht ein anderes Ende als der erste Annihilation Instinct DLC. Wagt euch in neue Abschnitte der verdrehten Limbo-Welt, die voller beliebter Herausforderungen mit einem einzigartigen Limbo-Geschmack sind.

Zusammen mit der Hilfe der Essenz des Zwillings, der ehemaligen Frau von P-3, werden die Spieler ihn durch schwindelerregende Hindernisse führen, die Geheimnisse seiner Vergangenheit und der rätselhaften Welt von Limbo enträtseln und sich in ein wahres Kampfspektakel mit einzigartig gestalteten Gegnern und Waffen stürzen.

Die Spieler erleben den Kontrast der Welten von Atomic Heart mit unkonventionellen Mechaniken, die sie umhauen werden. Und während sie durch dieses verrückte Gameplay navigieren, sammeln sie Äpfel, um Fähigkeiten und Waffen freizuschalten, sowie Goldmünzen, um bis zu 7 einzigartige Skins für die Hauptkampagne zu erhalten. Das Schicksal von Major P-3 liegt in den Tiefen von Limbo, und es liegt an den Spielern, sich der Herausforderung zu stellen und in einer Welt mit umgekehrter Logik zu überleben, um P-3s Geist von seinen Dämonen zu befreien.

Mit der Veröffentlichung des Trapped in Limbo DLC wird der Original-Soundtrack des Spiels um das vierte Album erweitert, das für alle aktuellen Besitzer kostenlos erhältlich ist! Die neuen dynamischen und atmosphärischen Tracks des neuen DLCs werden den Spielern helfen, jederzeit wieder in die seltsame und atemberaubende Welt von Limbo einzutauchen! Der Atomic Heart OST Vol.4 ist ab sofort auch auf allen relevanten digitalen Plattformen erhältlich.

Um die Veröffentlichung zu feiern, erhaltet ihr bis zu 50% Rabatt auf alle Atomic Heart-Editionen und den Atomic Pass auf Steam.

Im heutigen Launch-Trailer zu Trapped in Limbo könnt ihr einen Blick auf die herzzerreißende Action und die Herausforderungen mit Limbo-Aroma werfen, die euch erwarten.