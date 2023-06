SEGA: Hoffnung auf Wiederbelebung alter Klassiker

Könnten alte Spieleklassiker wie Nights Into Dreams und Burning Rangers aus dem Portfolio von SEGA wiederbelebt werden?

Ein Funken Hoffnung scheint zu bestehen.

Takashi Iizuka Creative Officer von Sonic Team sagte in einem Interview beim Summer Game Fest, dass er sich derzeit nur mit Sonic the Hedgehog beschäftige. In Zukunft könnte man aber über diese oder ähnliche Spiele hören.

„Ich kann im Moment zu nichts ja sagen. Zurzeit bin ich der Creative Officer für Sonic the Hedgehog, also konzentriere ich mich voll und ganz auf diese Seite des Geschäfts.“ „Ich kann also nicht für alle anderen sprechen, aber das Sonic Team in Japan hat sich in letzter Zeit stark vergrößert und eine Menge Leute eingestellt – sie haben mehr Leute als je zuvor. Es könnte also sein, dass man in Zukunft von dieser Art von Titeln hören wird.“

Ob der starke Zuwachs an Mitarbeiter auch für solche Wiederbelebungen von Klassikern aus dem Hause SEGA eingesetzt wird, muss sich zeigen.