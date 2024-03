SEGA: Disney-Veteran unterstützt Transmedia-Strategie

SEGA möchte seine bekannten Marken wie Persona oder Yakuza nach Sonic-Vorbild auch über das Medium Videospiele hinaus ausbauen. Dafür holt sich das Unternehmen jetzt namhafte Verstärkung ins Haus.

Der ehemalige Disney- und Scopely-Manager Justin Scarpone wird ab dem 1. April 2024 Segas Transmedia-Strategie als neuer Executive Vice President und Global Head of Transmedia vorantreiben.

Während seinen 17 Jahren bei Disney bekleidete Scarpone verschiedene Führungspositionen und agierte unter anderem als General Manager der Consumer Products and Interactive Division. 2019 zog er zu Scopely (Monopoly Go!, Stumble Guys) weiter, wo er als General Manager der Asien-Pazifik-Abteilung angestellt war.

„Die Einrichtung einer Global Transmedia Group wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Transmedia-Strategie über sein breites Portfolio an IP wie Persona, Like a Dragon, Angry Birds und mehr in den kommenden Jahren voranzutreiben“, erklärte SEGA im Zuge der Bekanntgabe.

„Ich freue mich darauf, mit unserem Team und unseren Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und die Stärke von Segas reichhaltigem geistigen Eigentum zu nutzen, um neue Geschichten, innovative Verbraucherprodukte und neue Unterhaltungsdienste zu liefern, wobei unsere Fans und Communities an erster Stelle stehen“, schrieb Scarpone auf LinkedIn.“