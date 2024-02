SEGA: 61 Mitarbeiter müssen wohl gehen

Die Spielebranche wird weiterhin von massiven Kündigungswellen auf den Kopf gestellt. Betroffen ist nun scheinbar Sega of America. Wie ein Reset Era-Nutzer anmerkte, wurden die Kündigungen von What Layoff auf X/Twitter aufgegriffen. In dem Post ist davon die Rede, dass Sega of America am 8. März 2024 61 Mitarbeitern kündigen wird.

Dies erfolgt im Einklang mit California WARN, einer Richtlinie des Staates Kalifornien, laut der Mitarbeiter 60 Tage im Voraus über ihren letzten Arbeitstag informiert werden müssen, sofern es sich um eine Massenentlassung handelt.

Wie VideoGamesChronicle festhält, handle es sich um zwei separate Entlassungen. Einmal müssen 49 Mitarbeiter ihre Koffer packen, einmal sind 12 Personen betroffen. Für beide gilt allerdings der 8. März. Da Sega of America über insgesamt etwa 440 Mitarbeiter verfügt, trennt man sich also von über 10 Prozent der Belegschaft.