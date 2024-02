SEGA: Crazy Taxi Reboot ist ein AAA-Spiel

Bei den Game Awards 2023 kündigte SEGA Ende letzten Jahres zahlreiche Reboots zu seinen bekannten klassischen Marken an. Mit dabei auch ein neuer Ableger der Crazy Taxi-Reihe, die seit über 20 Jahren auf ihre Fortsetzung auf Konsolen wartet.

In einem Bericht der Japan Times über das Entwicklerstudio SEGA Sapporo Studio erklärte jetzt Takaya Segawa, Präsident des Studios und leitender Angestellter bei SEGA, dass es sich bei Crazy Taxi um ein AAA-Spiel handelt:

„Wir sind verantwortlich für Titel wie Phantasy Star Online 2: New Genesis und Hatsune Miku: Colorful Stage in Zusammenarbeit mit den Zweigstellen in Tokio und in Übersee“

„Wir beteiligen uns auch an der Entwicklung von Triple-A-Titeln, einschließlich Crazy Taxi. Zurzeit haben wir keine Titel, die unabhängig vom Studio entwickelt werden, aber wir beabsichtigen, dies in Zukunft zu tun.“