SEGA: 240 Entlassungen in Großbritannien

SEGA hat angekündigt, dass 240 Entlassungen in verschiedenen in Großbritannien ansässigen Studios erfolgen werden.

Entlassungswellen in der Spieleindustrie waren im vergangenen Jahr leider keine Seltenheit. Nun hat auch SEGA angekündigt, dass sie in ihren Studios in Großbritannien 240 Stellen abbauen werden.

In diesem Fall erfolgen Entlassungen bei Creative Assembly (Total War), dem Mobile-Entwickler SEGA HARDlight und SEGA Europe.

Ob SEGAs andere UK-Studios wie Sports Interactive (Football Manager) oder Two Point Studios (Two Point Hospital, Two Point Campus) davon betroffen sein werden, ist aktuell nicht bekannt.

Jurgen Post, Präsident von SEGA Europe, entschuldigte sich bereits bei den Betroffenen. Zudem erklärte er die Schwierigkeit hinter derartigen Entscheidungen.

Veränderungen seien notwendig, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Die sich ändernde Wirtschaftslandschaft bringe Herausforderungen mit sich, auf die reagiert werden müsse.

Im Hause SEGA gab es in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach Entlassungen. Zuletzt waren Creative Assembly im Jahre 2023 und SEGA America Anfang März 2024 vom Stellenabbau betroffen.

Außerdem ist mittlerweile verkündet worden, dass sich Relic Entertainment (Company of Heroes) von SEGA trennt und unabhängig wird.