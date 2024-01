SEGA: Weitere Klassiker-Reboots in Arbeit laut Bericht

Autor:, in / SEGA

Neben den bei den Game Awards angekündigten Spielen könnten weiter Klassiker-Reboots bei SEGA in Arbeit sein.

Bei den Game Awards sorgte SEGA mit der Ankündigung neuer Ableger zu seinen beliebten Klassikern wie Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage und Crazy Taxi für Aufsehen.

Berichten zufolge soll das Unternehmen seit zwei bis drei Jahren an ganzen zehn neuen Spielen zu seinen klassischen Marken arbeiten.

Laut neuesten Berichten soll es sich bei drei der weiteren Spiele um Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion und Sakura Taisen handeln.

Im Dezember letzten Jahres ließ SEGA zwölf Marken eintragen, zu denen neben einigen der bereits genannten Titeln auch Alex Kidd, After Burner, House of the Dead, Outrun, Super Monkey Ball, Altered Beast Eternal, Champions Kid und Chameleon gehörten.