SEGA: Gleich 12 neue Markeneinträge sorgen für Wirbel

SEGA registrierte in den vergangenen Wochen mehrere Marken, was für die Zukunft interessante Entwicklungen andeuten könnte.

Bei SEGA macht man sich ganz offensichtlich Gedanken zur Zukunft und hat sich am 6. Dezember deshalb in Japan zunächst vier, später nochmal weitere acht Marken eintragen lassen. Das berichtete Gematsu zunächst auf X/Twitter, später ging man bezüglich zwei dieser Einträge in einem Artikel ins Detail.

Aus dem japanischen Markenregister gehen die Namen Altered Beast, Eternal Champions, Jet Set Radio, Kid Chameleon, Alex Kidd, After Burner, Crazy Taxi, House of the Dead, Outrun, Shinobi, Streets of Rage und Super Monkey Ball hervor.

Wie Gematsu in besagtem Artikel schrieb, hätte sich SEGA dazu entschieden, neue Titel basierend auf einer Schatzkiste aus bekannten IPs zu entwickeln. Entsprechend besinnt man sich zunächst vor allem alter Titel wie Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi und Streets of Rage, die man für das heutige Publikum neu auflegen möchte. Hier ist vom Skateboard-Game bis zum Hack and Slash also wirklich für jeden etwas dabei.

Mit der Ankündigung eben dieser fünf Titel kann man davon ausgehen, dass SEGA auch Ideen für die weiteren IPs verfolgt, die als Marke eingetragen wurden, allerdings gehört das zumindest aktuell noch ins Reich der Spekulation. Details liegen jedoch keine vor.