SEGA: Sonic ermöglicht Remakes zu Crazy Taxi und mehr

Im Rahmen der Game Awards 2023, eines der weltweit größten jährlichen Events der Videospielbranche, kündigte SEGA eine Initiative an, unter der brandneue Spiele für einige der beliebtesten Franchises des Publishers produziert werden sollen.

Derzeit befinden sich neue Spiele für fünf der älteren Franchises des Unternehmens in Entwicklung: Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi sowie Streets of Rage werden für das moderne Publikum neu aufgelegt, wie wir bereits berichtet haben.

„In den letzten Jahren hat Sonic the Hedgehog neue Wege für SEGA bereitet. Mit dem wiederbelebten Franchise wurde ein völlig neues Publikum erreicht, und zwar auf eine Art und Weise, von der wir in der Vergangenheit nur träumen konnten. Auf diesem Erfolg möchten wir aufbauen und mehrere ältere Franchises neu betrachten, um sie weltweit einem noch größeren Publikum zu präsentieren“, sagt Shuji Utsumi, Co-COO der Sega Corporation und CEO von Sega of America.

„Die Ankündigung ist nur der Anfang unserer Franchise-Initiative, und wir hoffen, dass Fans aller Altersklassen gespannt auf diese Spiele und weitere Projekte in den nächsten Jahren warten werden.“