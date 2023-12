PlatinumGames: Deswegen verließ Hideki Kamiya das Studio

Vor über 17 Jahren gründeten Shinji Mikami, Atsushi Inaba und Hideki Kamiya gemeinsam das Entwicklerstudio Seeds, das später zu PlatinumGames wurde. Im September dieses Jahres erklärte Kamiya dann überraschend seinen Abschied, sodass CEO Inaba der letzte Verbliebene des Gründer-Trios ist.

Im Interview mit IGN gab Kamiya nun einige Einblicke in die Beweggründe hinter seiner Entscheidung. Er habe das Gefühl gehabt, dass die Richtung, in die sich das Unternehmen bewegte, nicht mit seinen Vorstellungen als Entwickler übereinstimmte:

„Ohne dieses Element des Vertrauens konnte ich dort nicht weiterarbeiten, und so bin ich gegangen, damit ich in der Richtung weiterarbeiten kann, die ich für richtig halte. Ich betrachte Spiele nicht als Produkte, sondern eher als Kunstwerke. Ich möchte meine Kunstfertigkeit in die Spiele einbringen und Spiele liefern, die nur von Hideki Kamiya gemacht werden können, damit die Spieler die Spiele von Hideki Kamiya genau so genießen können, wie sie sind.“

„Ich habe beschlossen, das Unternehmen zu verlassen und meinen eigenen Weg zu gehen, um weiterhin Spiele zu entwickeln, die die Entwickler widerspiegeln, die sie gemacht haben.“