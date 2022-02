PlatinumGames: Würde einer Übernahme zustimmen, wenn die Freiheit gewahrt bliebe

Atsushi Inaba, kürzlich zum CEO und Präsident von PlatinumGames befördert, sprach über die zahlreichen Übernahmen in der Videospielbranche.

Natürlich sprach man auch über den Mega-Deal von Microsoft und Activision Blizzard.

Darauf angesprochen, ob man selbst für Angebote offen sei, sagte Inaba, dass die Freiheit bei der Entwicklung von Spielen das Wichtigste sei. Er glaube auch nicht, dass Microsoft die Freiheiten von Activision Blizzard einschränken und sie kontrollieren würde.

Sollte man ein Angebot erhalten, bei dem man die Freiheit von PlatinumGames weiterhin respektieren würde, würde er eine Übernahme nicht ablehnen.

„Ich denke, es wird eine Menge gegenseitigen Respekt geben und ich denke, Activision wird weiterhin das tun können, was sie am besten können. Das ist auch das, was für uns am Ende des Tages am wichtigsten ist, in welcher Form auch immer das für uns und unser Unternehmen geschieht. Ich würde also nichts ablehnen, solange unsere Freiheit weiterhin respektiert wird.“