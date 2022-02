PlatinumGames: Studio will nicht nur für Actionspiele bekannt sein

Atsushi Inaba (CEO und President) und Hideki Kamiya (Vice President) von PlatinumGames haben ein ausführliches Interview mit VGC geführt.

Die Führungskräfte des japanischen Studios, das bekannt ist für Spiele wie Bayonetta, Star Fox Zero, NieR: Automata und viele mehr, sprachen über den Richtungswechsel des Studios, den man in den letzten Wochen bekannt gab.

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass der Entwickler den Fokus mehr auf Spiele mit Live-Service-Funktionen richten möchte. Dadurch sollen Spiele länger gespielt werden.

Auf die Frage, ob sich Fans nun Sorgen machen müssen, angesichts des drastischen Wechsel des Schwerpunkts, sagte Inaba, dass man viele Ideen für Online und Multiplayer in Spielen habe. Diese wolle man zwar weiter erforschen, dennoch besteht weiterhin Interesse daran Dinge zu tun, die man vorher gemacht habe. Man sei für beide Wege offen.

Inaba sagte: „Ich denke, sowohl Kamiya als auch ich würden sagen, dass wir viele verschiedene Ideen für Dinge haben, die wir in Bezug auf Online und Multiplayer machen wollen. Wir sind beide der Meinung, dass das ein lustiges Konzept ist, und wir wollen es weiter erforschen. Aber gleichzeitig wollen wir nicht, dass das als Botschaft verstanden wird, dass wir Spiele aufgeben, die dem ähneln, was wir bis jetzt gemacht haben. Wenn wir eine interessante Idee haben, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund zu sagen: ‚Nein, das machen wir nicht mehr, damit sind wir fertig‘. Wir sind also an beiden Wegen interessiert.“