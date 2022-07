PlatinumGames: So wuchs Project GG zu etwas Größerem

PlatinumGames Director Hideki Kamiya hat im Gespräch mit Famitsu über Project GG gesprochen.

Noch im letzten Jahr sagte Kamiya, dass man viel transparenter über das Spiel sprechen und Dinge teilen könne, da man selbst der Publisher sei.

Über den aktuellen Stand der Entwicklung von Project GG sagte Kamiya, dass das Spiel heute ein größeres Ausmaß angenommen habe. Denn, der Kern seiner Idee bestand aus dem, was man im Teaser-Trailer sah. An mehr dachte er damals nicht. Das Projekt wuchs vor allem dank der Ambitionen des Präsidenten und CEO Atsushi Inaba über sich hinaus.

„Ich kann Ihnen keine konkreten Angaben machen (lacht). Ich kann nur abstrakt sprechen, aber ich glaube nicht, dass Projekt GG zu einem Projekt des heutigen Ausmaßes geworden wäre, wenn es nur meine Idee allein gewesen wäre.“

„Projekt GG begann, als ich zum ersten Mal den Kern des Spiels präsentierte. Dieser Kern ist auch in dem Teaser-Trailer enthalten. Um es einfach auszudrücken: Ich habe nur an das gedacht, was in diesem Video zu sehen war.“

„Die Art und Weise, wie wir von da an expandierten, hatte viel mit den großen Ambitionen von [Präsident und CEO Atsushi] Inaba zu tun. Anstatt ein einzelnes Spiel zu entwickeln, wollte Inaba sagen: ‚Das ist die Art von Spiel, die Platinum Games von nun an machen wird‘.“