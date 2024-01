Discord: 17 % der Belegschaft entlassen

Die Meldungen über Entlassungen in der Videospiel- und Techbranche reißen nicht ab, jetzt reiht sich Discord in die unrühmliche Aufzählung ein. CEO Jason Citron hat laut einem Bericht von The Verge bei einer Mitarbeiterbesprechung die Belegschaft informiert, dass 170 Mitarbeiter verschiedener Abteilungen ihre Stellen verlieren werden.

Citron führte an, dass das Unternehmen zu schnell gewachsen sei und dadurch an Effizienz verloren habe.

In einem internen Memo hieß es: „Unser Unternehmen hat sich in den letzten Jahren stark verändert und ist stark gewachsen. Wir sollten alle wirklich stolz auf das sein, was wir gemeinsam erreichen konnten, um den Millionen von Menschen zu helfen, die sich jeden Tag an Discord wenden, um Zeit mit ihren Freunden zu verbringen.“ „Gleichzeitig müssen wir uns einigen harten Wahrheiten stellen. Wir sind schnell gewachsen und haben unsere Belegschaft noch schneller erweitert, seit 2020 um das Fünffache. Infolgedessen haben wir mehr Projekte übernommen und unsere Arbeitsweise wurde weniger effizient.“

„Heutzutage wird uns immer klarer, dass wir unseren Fokus schärfen und die Art und Weise unserer Zusammenarbeit verbessern müssen, um unserer Organisation mehr Agilität zu verleihen. Dies war im Wesentlichen der Auslöser für die Entscheidung, unsere Belegschaft zu reduzieren.“

Die betroffenen Mitarbeiter sollen demnach Unterstützung in Form von Abfindungszahlungen und der Absicherung der Krankenversicherung bis Ende 2024 erhalten.

2021 meldete Microsoft Interesse an einer Übernahme an, schlussendlich blieb Discord unabhängig. Im Lauf der Firmengeschichte erhielt das Unternehmen mehr als eine Milliarde Dollar an Finanzmitteln und will im Jahr 2024 profitabel werden.