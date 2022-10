Discord: Watch Together für YouTube und mehr

Autor:, in / Discord

Mit dem neuesten Discord Update gehen Aktivitäten an den Start, die unterhaltsame Spiele und YouTube Integration beinhalten. In den USA ist darüber hinaus mit Nitro Basic eine neue Abo-Variante für 2,99 $ pro Monat erschienen.

Zwei der Aktivitäten sind kostenfrei für alle Nutzer enthalten: „Watch Together“, um gemeinsam YouTube Videos zu schauen und Putt Party, ein Minigolf Spiel. Es stehen noch 7 weitere Spiele wie Poker, Schach und kleine Partygames zur Verfügung, diese müssen allerdings von einem Nitro-Nutzer gestartet werden, danach können alle anderen Anwender beitreten. Jedes Spiel hat eine eigene Begrenzung der Teilnehmeranzahl, einige Titel werden dazu eine unbegrenzte Menge an Teilnehmern ermöglichen.

Mit Watch Together werden die beliebten Musik-Bots ersetzt, die Ankündigung erfolgte bereits vor einem Jahr und wurde seitdem von ausgewählten Nutzergruppen getestet. Discord-Nutzer können jetzt eine YouTube-Playliste erstellen und Freunde dieser Aktivität beitreten, um zuzusehen und -zuhören.

In Nitro Basic erhält man für 2,99 $ pro Monat die Möglichkeit, benutzerdefinierte Emojis und Hintergründe zu nutzen sowie Dateien mit einer Größe von 50 MB hochzuladen. Das vormals für 4,99 $ buchbare Nitro Classic-Abo wird abgelöst und kann nicht mehr neu gestartet werden. Bestehende Abonnenten von Nitro Classic können ihre Abos allerdings fortführen.

Während Nitro Basic aktuell in den USA verfügbar ist, wird in der FAQ darauf hingewiesen, dass interessierte Nutzer aus anderen Regionen regelmäßig den Status unter Nutzereinstellungen prüfen sollen, um zu erfahren, ob es in ihrer Region bereits verfügbar ist.