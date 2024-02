Palworld: Es ist okay andere Spiele zu spielen bis neue Inhalte kommen

„Bucky“ ist Community Manager bei Pocketpair und hat seine Gedanken über die Entwicklung von Palworld auf X geteilt. Dabei empfahl er Fans, die auf neue Inhalte warten, in der Zwischenzeit verschiedene Spiele auszuprobieren.

Knapp ein Monat ist vergangen, seit Palworld in den Early Access gestartet ist und in kürzester Zeit 19 Millionen Spieler auf Steam und Xbox verzeichnen konnte.Die Datenbank SteamDB verzeichnete kurz nach Veröffentlichung den Spitzenwert von 2,1 Millionen gleichzeitigen Spielern.

Inzwischen hat sich die Zahl auf etwa 500.000 gesenkt, was wiederum in Medienberichten thematisiert wurde.

Bucky schrieb über die Zahlen und Berichte: „Da sich Palworld bald der 1-Monats-Marke nähert, ist es interessant, auf meine eigenen Gedanken zum Start zurückzublicken.“

„Im Mai 2023 war ich überzeugt, dass Palworld die Marke von 50.000 Spielern knacken könnte. Alles, was darüber hinausging, schien unerreichbar zu sein, und ich hätte nie erwartet, dass es die Millionengrenze erreichen würde.“

„Es hat Jahre gedauert, um an diesen Punkt zu gelangen, und Palworld fängt erst hier richtig an. Alle arbeiten hart daran, die Probleme zu beheben und neue Inhalte und Pals vorzubereiten. Einige von euch hatten in den letzten 3 Wochen vielleicht ihren Spaß und haben das Spiel dann zur Seite gelegt. Das ist in Ordnung.“

„Dieser aufkommende Diskurs „Palworld hat X% seiner Spielerbasis verloren“ ist faul, aber es ist wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt, um einzugreifen und denjenigen unter euch, die in der Lage sind, über eine Überschrift hinaus zu lesen, zu versichern, dass es in Ordnung ist, Pausen von Spielen zu machen. Ihr müsst euch deswegen nicht schlecht fühlen. Palworld ist, wie viele andere Spiele auch, nicht in der Lage, wöchentlich riesige Mengen an neuen Inhalten zu veröffentlichen. Neue Inhalte werden kommen, und sie werden großartig sein, aber diese Dinge brauchen ein wenig Zeit.“

„Es gibt so viele tolle Spiele, die man spielen kann; man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man von Spiel zu Spiel springt.“

„Wenn du immer noch Palworld spielst, lieben wir dich. Wenn du Palworld nicht mehr spielst, lieben wir dich immer noch, und wir hoffen, dass du für Runde 2 wiederkommst, wenn du bereit bist.“

„Spielen Sie viele Spiele, probieren Sie verschiedene Genres aus und stöbern Sie häufig in Indie-Bibliotheken, um versteckte Perlen zu finden.“