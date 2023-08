Avatar The Last Airbender: Quest for Balance: Elemente werden im September gebändigt

Aang wird im September in Avatar The Last Airbender: Quest for Balance die Elementge beherrschen.

Wasser, Erde, Feuer, Luft… diese Elemente stehen euch zur Verfügung, wenn Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance am 22. September 2023 für PlayStation 4/5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam erscheint.

Erlebt das epische Abenteuer der preisgekrönten Nickelodeon-Originalserie Avatar: The Last Airbender und begleitet Aang auf seiner Reise zur Beherrschung der Elemente in diesem Action-Adventure für Einzelspieler und Koop-Spieler.

Erlebt unvergessliche Momente aus der Avatar-Serie, während ihr euch durch lustige und herausfordernde Rätsel navigiert, die auf den vier Elementen basieren. Erkundet wichtige Schauplätze in den vier Nationen, während ihr mit bekannten Charakteren interagiert, Nebenquests erfüllt, eure Fähigkeiten verbessert und die Gegner aus der Feuernation besiegt. Das Spiel wurde speziell für die Familie entwickelt. Ihr könnt alleine oder gemeinsam im spannenden lokalen und Online-Koop-Modus für zwei Spieler mit neun verschiedenen Charakteren unterwegs sein.

Features

Nehmt euer Schicksal in die Hand und erlebt das ursprüngliche Abenteuer von Aang. Spielt jedes der 18 spannenden Kapitel nach, wann immer ihr wollt, um eure Lieblingsmomente aus der Serie noch einmal zu erleben.

Erforscht die Welt von Avatar auf eurer Reise zu den vier Ecken der Elementarländer – allein oder im lokalen und Online-Koop-Modus – als neun verschiedene spielbare Charaktere, darunter Aang, Toph, Sokka und Katara.

Meistert die Elemente, indem ihr komplexe Rätsel durch Biegen und die einzigartigen Fähigkeiten von Wasser, Erde, Feuer und Luft löst.

Stellt das Gleichgewicht in der Welt wieder her, indem ihr eure aufrüstbaren Elementarfähigkeiten und eine Mischung aus Bending-basierten Kombos einsetzt, um die feindlichen Soldaten der Feuernation zu besiegen.

Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance kann ab sofort für 49,99 Euro für Xbox Series X|S und Xbox One vorbestellt werden.

Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance wird von Bamtang Games entwickelt und von GameMill Entertainment veröffentlicht.

Schaut euch dazu auch die brandneuen Gameplay-Clips an: